Acheter est plus rentable que louer dans une majorité de villes françaises

D’après l’étude, dans 26% des villes où il vaut mieux acheter que louer, il est possible de gagner une pièce en plus. Ainsi, à Avignon, un acheteur pourra bénéficier de 9,7 m² supplémentaires, à Pau de 12 m² et encore à Quimper de 16,2 m² en plus. Il est même possible d’accroître la superficie de son logement jusqu’à deux pièces supplémentaires à Metz (+19,7 m²), à Limoges (+28,4 m²) ou encore à Évreux (+39,2 m²).



Dans certaines villes, la surface de logement peut être multipliée par deux comme à Montluçon où il est uniquement possible de louer 112 m² mais d'acheter 229 m² pour 1.000 euros par mois. En achetant, un Français pourra bénéficier de 110 m² en plus à Nevers dans la Nièvre, de 91 m² supplémentaires à Mulhouse et de 84,1 m² à Saint-Quentin. À l’inverse, on gagne plus à louer qu’à acheter en termes de superficie dans des villes comme Nantes (+22,5 m²), Rennes (+20,4 m²) ou encore Bordeaux (+20,2 m²).