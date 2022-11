Acquisition d'ITA Airways (ex-Alitalia) : l'offre Air France-KLM dans le brouillard

Le nouveau gouvernement d'extrême-droite en poste à Rome a mis fin à la période de négociations exclusives. « Les obligations d'exclusivité accordées le 31 août à Certares, Air France-KLM et Delta pour la vente d'ITA cessent aujourd'hui », a expliqué le ministère italien de l'Économie, sans rien préciser sur l'offre de Certares et de ses partenaires. C'est ce qui inquiète Air France-KLM.



Le groupe « prend acte de la fin de la période d’exclusivité. Le groupe examine ses options en ce qui concerne le marché italien du transport aérien et attend de plus amples informations de la part de l’État italien ». Pour le moment, tout le monde est donc plongé dans le flou. L'Italie pourrait préférer l'offre de Lufthansa et MSC, qui ont promis de verser 850 millions d'euros pour 80% du capital d'ITA Airways…