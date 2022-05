Acquisition de Twitter : Elon Musk veut une garantie sur les faux comptes

En fin de semaine dernière, nouveau coup de théâtre dans le psychodrame de l'achat par Elon Musk du réseau social Twitter, une opération à 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla et de SpaceX annonçait la « suspension » temporaire de la transaction en raison du flou entourant le nombre de faux comptes. Twitter évoque un chiffre sous les 5%, mais Elon Musk estime qu'il y en a beaucoup plus.



Durant une conférence en vidéo, le milliardaire a expliqué que le nombre de faux comptes et de spam représentait plutôt 20% des utilisateurs de l'entreprise. C'est « quatre fois plus que ce Twitter affirme, mais le vrai chiffre pourrait être bien supérieur », a-t-il poursuivi dans un message sur Twitter. Il n'est pas possible de payer le même prix pour quelque chose qui est dans un état « bien pire que ce qui était présenté ».