Acquisition par Veolia : pour les représentants de Suez, c'est non

Durant une réunion lundi 31 août, les représentants de Suez — à l'exception de ceux d'Engie — ont rejeté franchement l'offre de Veolia d'acquérir 29,9% du groupe. Cela correspond à peu de choses près à la participation d'Engie au sein de Suez. Les administrateurs estiment que l'offre de Veolia est inamicale et qu'elle est porteuse de « grandes incertitudes ». Les représentants estiment que la stratégie engendrerait « des disynergies et des pertes d’opportunité en France et à l’international ». Sans oublier la « complexité du processus » qui se déroulerait en pleine période post-covid.



Les administrateurs pensent que l'opération d'acquisition représenterait « deux années de perturbations opérationnelles » alors que les équipes de Suez sont actuellement focalisées sur la mise en œuvre du plan stratégique « Shaping Suez 2030 ». Un plan « fortement créateur de valeur de Suez en tant que société indépendante ». Suez indique également que cette acquisition aurait des conséquences sur l'emploi et sur l'avenir des activités de traitement et de distribution de l'eau en France.