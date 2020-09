Action collective contre Uber en France

Taxis Varois et France Taxis ont lancé une action collective contre Uber qui remonte avant l'été. L'initiative est appuyée par deux syndicats, la Fédération nationale des taxis indépendants (FNTI) et l'Union nationale de Taxis (UNT). Selon Les Echos , elle débouchera au mois d'octobre sur une assignation devant le tribunal de commerce de Paris, au motif de concurrence déloyale.La plainte s'appuie sur une décision de la Cour de Cassation remontant au mois de mars. Elle a jugé qu'Uber devait requalifier le statut d'un de ses chauffeurs en salarié, considérant qu'il y avait bien un lien de subordination entre l'entreprise et le conducteur. Les chauffeurs à l'origine de l'action collective estiment que le groupe américain s'est placé « dans une position anormalement avantageuse », selon leur représentant légal. Uber a dégagé une « économie illicite » en ne respectant pas les règles et en n'assumant pas les obligations financières du droit social.