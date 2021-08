Activision Blizzard : la culture toxique du studio de jeux vidéo est dénoncée

Tempête au sein du studio Activision Blizzard, l'éditeur, entre autres, de la franchise Call of Duty bien connue des joueurs. Le dépôt d'une plainte, au mois de juillet, provenant d'une agence de l'État de Californie, a mis le feu aux poudres. Le studio y est accusé de discrimination et de harcèlement, une culture toxique rapidement dénoncée par des employés de l'entreprise. La direction a eu la mauvaise idée, dans un premier temps, de nier les faits.



Mais la mise en place d'une pétition, d'une manifestation d'employés mécontents et le coup de projecteur sur des pratiques douteuses ont fini par avoir eu raison de la morgue d'Activision Blizzard. Bobby Kotick, le directeur général du groupe, a admis les problèmes et expliqué n'avoir « aucune tolérance » pour les faits qui sont reprochés à l'entreprise. Il promet que le studio va « donner l'exemple dans le secteur » et il veut s'assurer que Blizzard « offre un lieu de travail accueillant, confortable et sans danger ».