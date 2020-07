Adevinta, maison-mère du Bon Coin, achète plusieurs actifs d'eBay

Le groupe norvégien Adevinta, né d'une scission l'an dernier avec Schibsted, s'offre pour 8 milliards d'euros des actifs importants d'eBay. Parmi les plateformes les plus connues qui deviennent la propriété de la maison-mère du Bon Coin, se trouvent notamment Gumtree et Kijiji, des leaders régionaux des petites annonces en ligne. Ces actifs comptent également de nombreux sites comme eBay Kleinanzeigen, Mobile.de, Marktplaats, dba, Bilbasen, 2dehands, 2ememain, Vivanuncios, Automobile.it, Motors.co.uk, ou encore Autotrader et Carsguide en Australie.



Pour mettre la main sur ces plateformes d'annonces en ligne, Adevinta va verser 2,5 milliards de dollars en numéraire, plus 540 millions d'actions soit 44% de son capital. eBay entre donc au capital du groupe à hauteur de 33,3%, l'entreprise américaine ayant accepté des actions sans droit de vote. La puissante entreprise norvégienne Schibsted, qui détenait 59% d'Adevinta, baisse au capital avec 33% seulement.