Adidas confie son poste de président au PDG de Puma

Bjørn Gulden n'est d'ailleurs pas un inconnu chez Adidas, puisqu'il y a travaillé à la fin des années 90. Il devra faire rebondir la marque qui souffre de difficultés financières. Les ventes en Chine ont plongé en raison du Covid-19, et elles ne sont pas très bien orientées non plus sur les marchés européens. La tâche qui lui incombe ne sera pas facile, selon les analystes.



Mais la marque Adidas est puissante, son catalogue de designs et de franchises est important et la nouvelle direction pourra s'appuyer dessus pour relancer l'entreprise. Le conseil de surveillance a toute confiance en Bjørn Gulden qui va pouvoir faire jouer ses 30 années d'expérience dans l'industrie des articles de sport.