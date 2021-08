Adidas revend Reebok pour plus de 2 milliards d'euros

À la fin de l'année dernière, au bilan comptable d'Adidas, Reebok ne pesait plus que 803 millions d'euros, la marque ayant subi plusieurs dépréciations comptables. C'est donc Authentic Brands Groups qui reprend le flambeau, dans une transaction qui sera réalisée en grande partie en liquide. Les autorités compétentes devant donner leur feu vert, l'opération sera finalisée au premier trimestre 2022.



ABG détient une trentaine de marques comme Aéropostale, Brooks Brothers, JCPenney et Forever21, ainsi que Sports Illustrated, le fameux magazine américain. Jamie Salter, fondateur et président d'ABG, se réjouit de cette acquisition : « C'est un honneur de se voir confié la poursuite de l'héritage de Reebok ». La relance de la marque s'annonce difficile, mais Authentic Brands Groups a visiblement beaucoup d'ambition pour elle.