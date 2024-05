Aéroports : moins de nuisances sonores en 2023

Selon le rapport annuel de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa), publié le 21 mai, les compagnies aériennes ont mieux respecté les règles sur la pollution et le bruit en 2023. L'Acnusa a enregistré 773 plaintes administratives, ce qui représente une baisse de 18 % par rapport à 2022.



Malgré cette tendance générale positive, certaines zones ont connu une dégradation de la situation. En particulier, les aéroports de Nantes-Atlantique et Paris-Orly ont vu le nombre d'infractions augmenter. Nantes-Atlantique a enregistré une hausse de 25,5%, atteignant 290 infractions en 2023, tandis que Paris-Orly a connu une augmentation de 18%. À Lyon-Saint-Exupéry, les infractions ont triplé, passant à 21 cas en un an.



Le rapport de l'Acnusa souligne que le niveau des manquements reste supérieur à celui d'avant la crise sanitaire (+29%). Cette situation reflète les difficultés persistantes de ponctualité des compagnies aériennes, avec des vols souvent reprogrammés de jour à nuit, aggravant ainsi les nuisances sonores pour les riverains.



La publication de ce rapport coïncide avec une consultation publique menée par le gouvernement sur un arrêté visant à protéger les riverains de l'aéroport de Paris-Orly des nuisances sonores nocturnes. Cette consultation, lancée fin avril et s'étalant jusqu'à fin juillet, propose d'interdire progressivement les avions les plus bruyants entre 22h00 et 23h00. Actuellement, l'aéroport est soumis à un couvre-feu strict entre 23h30 et 06h00.