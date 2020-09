Affaire LVMH/Tiffany : Le Drian veut protéger les intérêts des Français

Oui, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a bel et bien envoyé une lettre au leader mondial du luxe LVMH afin de demander le report du rachat du joaillier new-yorkais Tiffany par le groupe de Bernard Arnault. Cette fusion qui devait être consolidée en novembre prochain a été jugée dangereuse par le ministre, en raison des négociations houleuses sur la taxe numérique qui se jouent entre Washington et Paris, et de la menace de sanctions américaines sur le secteur du luxe.Le ministre a demandé à LVMH de différer le rachat de Tiffany au-delà du 6 janvier prochain. L’objectif : mettre la pression sur les Etats-Unis et les dissuader d’instaurer des droits de douane sur les produits de luxe et de beauté français. LVMH a donc annoncé avoir abandonné son projet de fusion, et une bataille judiciaire a démarré entre le fleuron français et le joaillier américain.S’agirait-il d’ « un coup de folie » de la part du Quai d’Orsay comme le clame Mediapart ? L’avertissement du chef de la diplomatie française a été appuyé par le ministre de l’Economie Bruno Lemaire en personne à la télévision. « C'est son rôle de ministre des Affaires étrangères de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger des intérêts français. C'est le rôle du ministre des Affaires étrangères » a réaffirmé le ministre sur France 2.Un interventionnisme qui n’a rien d’inédit si l’on en croit l’Histoire récente de la France, a fortiori dans le contexte d’une guerre commerciale exacerbée par le contexte sanitaire.Le soutien d’un groupe privé par l’Etat dans le cadre d’une exacerbation des tensions internationales s’inscrit dans une tradition très française qui remonte à l’après-guerre, du temps de la France du Général de Gaulle, qui souhaitait par ce biais soutenir la grandeur et le rayonnement du pays face aux deux blocs. Le soutien des fleurons industriels a finalement payé, que l’on pense aux groupes de luxe français, (LVMH, L’Oréal etc.), mais aussi à Hachette, Vivendi, Technip, Saint-Gobain ou encore Schneider Electric.Par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire, l’Etat Providence a fait son grand retour, notamment pour soutenir les acteurs économiques (chômage partiel, report des charges, fonds d’indemnisation des indépendants), après des années de désengagement progressif. Une tendance à intervenir dans les affaires économiques qui s’annonce même durable.Depuis la crise de 2008, la demande d’un Etat plus protecteur et souverain est forte, notamment au sein de la population française. Selon l’économiste Christian Saint-Étienne, l’Etat doit se réinventer « pour devenir un État stratège, ayant une vision de l’avenir et gérant bien ses ressources ».En attendant, le 6 janvier 2021 – c’est-à-dire entre l’élection présidentielle américaine et le jour de l’investiture du président américain nouvellement élu – reste la date butoir pour trouver une solution négociée entre Paris et Washington sur la taxation des GAFAM. Si les relations diplomatiques s’enveniment et qu’aucune solution n'est trouvée, les Etats-Unis risquent de taxer les produits français de luxe, pour «une valeur commerciale de 1,3 milliard de dollars ».