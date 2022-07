Aide pour le pouvoir d'achat : des mesures plus ciblées pour 2023

Entre le bouclier tarifaire et la remise sur le carburant, le « quoi qu'il en coûte » pour protéger le pouvoir d'achat de tous les Français a du plomb dans l'aile. L'exécutif prépare les esprits à des aides plus ciblées pour les Français qui subissent le plus la hausse généralisée des prix. « On va plus cibler, par exemple pour venir en aide aux gros rouleurs », a expliqué Emmanuel Macron durant son interview du 14-Juillet.



Un message entendu aussi du côté du gouvernement ces derniers jours. « Il faut passer de mécanismes généraux à des mécanismes plus ciblés », a martelé Elisabeth Borne. « Il faudra, à partir du 1er janvier 2023, que sur l’électricité et sur le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin », a poursuivi, comme en écho, Bruno Le Maire sur LCI. Le ministre de l'Économie a ajouté qu'il fallait aussi qu'il y ait « des augmentations pour ceux qui peuvent se le permettre ».