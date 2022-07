Aides sur le carburant : pour les classes moyennes également ?

Si la ristourne à la pompe sera supprimée, c’est parce que le gouvernement juge la mesure trop chère et mal ciblée : elle bénéficie à tous les ménages, et même aux touristes et aux étrangers. En faisant évoluer la mesure vers une aide ciblée, le gouvernement veut donc faire des économies et, surtout, aider les ménages qui souffrent le plus de la hausse des prix des carburants.



Mais Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a mis sur la table la question de l’assiette des bénéficiaires alors qu’il était invité dimanche 10 juillet 2022 sur LCI. « C'est important d'aider des classes moyennes qui travaillent, qui font tourner la nation, pour dire les choses simplement, et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler », a-t-il déclaré.