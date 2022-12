Air France-KLM a besoin de carburant durable pour décarboner ses avions

TotalEnergies produit deux types de biocarburant : du « e-jet » de synthèse pour l'aviation et du carburant à base de déchets et de résidus tirés de l'économie circulaire. « En moyenne, [ces biocarburants offrent] une réduction d'au moins 80% des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie, en comparaison à leur équivalent fossile ». D'ici 2030, le groupe pétrolier a l'intention d'en produire 1,5 million de tonnes.



Air France-KLM s'est engagé à réduire de 30% ses émissions de CO2 par passager-kilomètre en 2030 par rapport à 2019. À plus long terme, c'est-à-dire en 2050, l'ensemble du secteur aérien s'est engagé sur le principe du « zéro émission nette » de CO2, ce qui nécessitera une production accrue des SAF. L'IATA, l'organisation du secteur, veut ainsi faire produire 30 milliards de litres en 2030, alors qu'il s'en est fabriqué 125 millions seulement l'an dernier.