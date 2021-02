Air France-KLM a perdu plus de 7 milliards d'euros en 2020

Désormais, Air France-KLM négocie avec la Commission européenne pour transformer les prêts de la France et des Pays-Bas en fonds propres. Des négociations difficiles : Bruxelles demande la cession de plusieurs créneaux aéroportuaires (décollages et atterrissages) à Orly. Or, Air France entend justement s'appuyer sur le deuxième aéroport parisien pour relancer son activité, notamment de sa filiale low cost Transavia. Les discussions se poursuivent et le gouvernement français y met tout son poids.



Le groupe a entamé un plan de réduction des effectifs, qui se sont réduits de 10% en un an. On compte ainsi 3.600 départs chez Air France et 5.000 chez KLM, pour un total de 83.000 personnes fin 2019. 4.900 départs supplémentaires sont prévus chez Air France, 900 chez KLM. L'entreprise a provisionné 822 millions d'euros pour faire face à cette restructuration l'an dernier.