Air France-KLM pourrait voler au secours de Malaysia Airlines

Le gouvernement malaisien cherche à adosser un partenaire stratégique à sa compagnie aérienne nationale, Malaysia Airlines. Celle-ci est en difficulté : l'entreprise subit toujours les conséquences de deux catastrophes aériennes, à savoir la disparition du vol MH370 ainsi que la destruction du vol MH17 en Ukraine. Deux accidents aux lourds bilans humains et qui a profondément dégradé l'image de la compagnie depuis 2014. Malgré tout, elle reste un acteur majeur en Asie et dans le monde, avec des vols intérieurs et internationaux sur cinq continents depuis Kuala Lumpur. Depuis le début des années 2000, Malaysia Airlines rencontre des difficultés en raison de la concurrence du low cost. Elle emploie 14 000 collaborateurs.



Selon Reuters, plusieurs prétendants ont montré des signes d'intérêt. À commencer par Air France-KLM : le groupe franco-néerlandais aurait proposé d'acquérir 49% du capital de Malaysia Airlines, ce qui en ferait l'actionnaire sinon majoritaire, du moins principal. Pour amadouer les autorités du pays, la compagnie aérienne a proposé de bâtir un hub pour les services de maintenance, de réparation et de révision en Malaisie.