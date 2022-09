Air France bien placée dans le classement des meilleures compagnies aériennes

Air France peut également se réjouir de figurer en cinquième place dans la catégorie des « meilleures compagnies aériennes de première classe au monde ». Le transporteur battant pavillon tricolore a cependant encore beaucoup de pain sur la planche pour aller chercher les compagnies les mieux classées au classement général.



Qatar Airways est toujours solidement en première position et c'est la septième fois depuis 2011. La compagnie décroche aussi le titre de « meilleure classe affaires au monde » et de « meilleur service de restauration de salon de classe affaires au monde ». Un beau cadeau pour les 25 ans de l'entreprise. Viennent ensuite Singapore Airlines, Emirates, ANA et Quantas.