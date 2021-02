Air France : la guerre des « slots » entre Paris et Bruxelles

À l'aéroport d'Orly, les « slots », autrement dit les créneaux horaires de décollage et d'atterrissage, sont précieux puisqu'ils sont limités à 250.000 mouvements par an. Air France en détient une bonne part, et la compagnie aérienne veut en garder le maximum possible : Transavia, sa filiale low cost qui opère principalement depuis Orly, sera indispensable pour rebondir dans les prochains mois. Mais la Commission européenne exige qu'Air France abandonne 24 de ces slots par jour, ce qui représente 9.000 créneaux horaires annuels en moins pour Air France et pour Transavia.



C'est la contrepartie exigée par Bruxelles pour autoriser le projet de recapitalisation mis sur la table par le gouvernement français. Air France, fortement touchée par la crise sanitaire, a besoin de cet apport d'argent frais pour se relancer, via un montage complexe visant à empêcher l'État français de dépasser la part qu'il détient dans l'entreprise (14,3 %). Les trois milliards d'euros accordés par les pouvoirs publics français l'an dernier vont se transformer en capitaux propres.