Air France parmi les compagnies aériennes les plus ponctuelles

Alors qu'Air France était absent du classement 2018 de la Punctuality League 2020 réalisé par l'Official Aviation Guide, la compagnie battant pavillon français y a fait son entrée en 2019, relate Air Journal. Air France atterrit en 7e position des compagnies aériennes transportant plus de 30 millions de passagers chaque année. En 2018, le transporteur tricolore s'était contenté de la 13e place. La ponctualité moyenne d'Air France s'est donc améliorée d'une année sur l'autre : 79,92% en 2019, contre 74,11% en 2018. L'Official Aviation Guide prend en compte les vols qui arrivent ou qui partent dans les 15 minutes suivant les horaires prévus de départ ou d'arrivée.



Malgré cette performance, Air France est encore à quelques coudées de la compagnie aérienne la plus ponctuelle, un trophée qui revient à LATAM, un transporteur chilien qui dessert surtout l'Amérique du Sud. Son niveau de ponctualité est de 86,41%. LATAM conserve sa première position acquise en 2018. Second sur le podium, la compagnie russe Aeroflot (86,30%) et All Nippon Airways (85,92%).