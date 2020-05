Air France va supprimer 40% de ses vols domestiques d'ici 2021

La capacité des vols domestiques d'Air France-KLM va se réduire de 40% d'ici à 2021, a annoncé Ben Smith, le PDG du groupe, à l'occasion de l'assemblée générale de l'entreprise. « Le réseau domestique également va connaître une transformation accélérée », a-t-il expliqué. Les dessertes nationales annulées le seront lorsqu'il existe une alternative ferroviaire à moins de deux heures trente, et quand le service n'alimente pas le hub de Roissy-Charles-de-Gaulle, a-t-il précisé. C'est la réponse de la compagnie aérienne à l'État français, qui a injecté 7 milliards d'euros d'aides et de prêts pour poursuivre l'activité malgré la crise sanitaire et ses conséquences.



En échange de ce soutien massif, l'État a exigé une amélioration de la rentabilité de l'entreprise, de son impact sur l'environnement, et une « réflexion » sur le réseau en France. D'où la décision de réduire les dessertes domestiques dans les conditions annoncées par Ben Smith. Ces fermetures de lignes sont également un moyen pour Air France-KLM de réaliser d'importantes économies. L'activité du réseau français accusait des pertes chroniques : l'an dernier, elles se sont élevées à 200 millions d'euros.