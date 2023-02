Air India passe une commande énorme à Airbus et Boeing

Champagne chez Airbus après la signature du contrat avec Air India. La compagnie aérienne, qui anticipe la croissance des vols sur le marché domestique mais aussi vers et depuis l'étranger, s'est engagé sur 250 avions du constructeur européen. Le transporteur va ainsi recevoir 140 modèles A320neo et 70 modèles A312neo pour le moyen courrier : ces appareils seront la « pierre angulaire » de la flotte nationale et régionale à partir de 2025.



Air India va également réceptionner 35 avions A350-1000 et 6 modèles A350-900 pour le long courrier : ces appareils vont accompagner le retour de la compagnie sur ce marché et ce, dès la fin de cette année avec la première réception d'un A350-900. « Cette commande ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire d’Airbus et d’Air India », explique Campbell Wilson, le PDG d'Air India.