Airbnb : bientôt la fin des avantages fiscaux ?

Le gouvernement a revu les critères définissant les communes en "zone tendue", triplant ainsi leur nombre à 3 693. Cette mesure permet aux communes d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et d'appliquer des régulations plus strictes sur les meublés de tourisme. De plus, une erreur dans le vote de la réforme du LMNP (Location Meublée Non Professionnelle) a introduit un plafond de 15 000 € pour les abattements fiscaux, entraînant une augmentation potentielle des impôts pour les propriétaires dépassant ce seuil. Cependant, le gouvernement a promis de corriger cette erreur.



Pour améliorer l'équilibre entre locations longue et courte durée, le numéro d’enregistrement des logements sera lié au numéro fiscal, facilitant ainsi les contrôles. Un "guichet unique" sera également déployé pour simplifier la surveillance des meublés par les collectivités. Cependant, la règle des 120 jours de location pour une résidence principale reste inchangée.