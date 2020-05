Airbnb licencie 1.900 salariés, un quart de ses effectifs

Le groupe américain a pris de plein fouet les mesures de confinement qui se sont imposées partout dans le monde. Les fermetures des frontières ont réduit l'activité touristique à néant, les voyageurs restent chez eux, par conséquent l'activité de la plateforme de location de courte durée entre particuliers perd toute raison d'être. Brian Chesky, le patron d'Airbnb, a annoncé une coupe claire massive qui va réduire les effectifs de l'entreprise d'un quart : 1.900 salariés vont quitter le groupe dès le 11 mai. « Nous vivons collectivement la crise la plus atroce de notre existence », déplore-t-il. Les employés licenciés partiront avec une indemnité correspondant à 14 semaines de salaire, à cela s'ajoute une semaine par année d'ancienneté.



Durant la crise sanitaire, Airbnb a mis en place de nouvelles procédures de désinfection pour les logements proposés sur le site. Des formations pour les hôtes sont également prévues. Mais ces mesures ne sont pas encore de nature à faire revenir des touristes qui, pour le moment en tout cas, n'ont guère repris la route du voyage. Il faudra la levée des mesures de confinement pour que l'activité puisse redémarrer, en particulier dans les villes qui représentent les marchés les plus importants pour Airbnb comme Paris et Londres en Europe.