Airbnb se prépare à une introduction en Bourse

L'épidémie de coronavirus a grandement affecté l'activité d'Airbnb. Les mesures de restriction de déplacement et la fermeture des frontières ont fortement impacté l'activité de la plateforme de location de logements de courte durée. D'ailleurs, au début du mois de mai, l'entreprise a annoncé la suppression d'un quart de ses effectifs (le groupe emploie 7.500 personnes dans le monde). Brian Chesky, le cofondateur de l'entreprise, avait alors expliqué qu'Airbnb traversait « la crise la plus douloureuse [de l'histoire de la société] ». Pourtant, ces difficultés n'ont pas empêché la plateforme de poursuivre son projet d'introduction en Bourse.



C'est en septembre dernier que l'entreprise avait indiqué son intention de se lancer auprès des investisseurs. À l'époque, l'introduction à proprement parler était programmé en 2020, et Airbnb pourrait bien y parvenir puisque le groupe a déposé à la SEC, le gendarme américain de la Bourse, un dossier confidentiel prélude à l'IPO (« initial public offering »). Les détails sont minces : la société n'a fourni aucune information financière, et encore moins le nombre d'actions qu'Airbnb compte mettre sur le marché. C'est une procédure autorisée par les autorités américaines, qui permet à une entreprise de ne pas divulguer trop d'informations avant l'introduction à proprement parler.