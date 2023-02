Airbus : 3.500 postes à pourvoir en France

Airbus a le vent en poupe. Le constructeur européen d'avions a annoncé au mois de janvier le recrutement de 13.000 personnes pour l'ensemble de ses activités dans le monde. Le groupe a indiqué cette semaine combien il comptait en embaucher pour la France : ce sera 3.500, le même nombre qu'en 2022 a précisé le directeur des ressources humaines de l'entreprise, Thierry Baril. 2.300 seront affectés aux avions commerciaux, 700 pour l'activité hélicoptère, et 500 pour la défense et le spatial.



« La moitié [des postes] représente le remplacement des départs naturels, l’autre moitié des créations de postes », a indiqué le dirigeant. Airbus procède à une hausse de la production de ses avions : le carnet de commandes déborde et les contrats avec les compagnies aériennes s'enchaînent à vitesse grand V. Par ailleurs, l'avionneur investit massivement dans le développement des technologies vertes afin de décarboner ses avions, ce qui nécessite du personnel supplémentaire.