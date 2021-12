Le ministère des Armées a bel et bien confirmé la commande de 169 hélicoptères H160M « Guépard » auprès d'Airbus Helicopters. Ce contrat d'une valeur de 10 milliards d'euros comprend les unités en elles-mêmes, mais aussi la formation et la maintenance. En tout, il y en a pour 16 ans d'activité sur le site de Marignane où est basée l'entreprise. Les premières livraisons sont prévues en 2027.



L'armée de Terre recevra 80 unités, la Marine nationale 49 et l'armée de l'Air et de l'Espace 40. Ces Guépards remplaceront cinq types d'appareils, à savoir les hélicoptères Gazelle, Alouette III, Dauphin, Panther et Fennec. Pour les armées, c'est un hélicoptère qui facilitera l'entretien, la maintenance et les opérations puisqu'il n'y a plus qu'un seul modèle au lieu de cinq.