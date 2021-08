Airbus a de nouveau de grandes ambitions

Airbus revoit le ciel bleu. En 2020, le groupe européen a accusé le coup de la crise sanitaire, avec des annulations de commandes et des livraisons au point mort. Les compagnies aériennes ont en effet freiné des quatre fers et pour cause, leurs avions sont restés cloués au tarmac une bonne partie de l'année. Mais les affaires reprennent : au premier semestre, l'avionneur a engendré un chiffre d'affaires de 24,6 milliards d'euros, soit 30% de mieux que durant les six premiers mois de l'année dernière.



Le bénéfice net est lui aussi au beau fixe à 2,2 milliards d'euros. Airbus bénéficie de l'effet des coupes drastiques dans le personnel : le constructeur s'est séparé (sans licenciement sec) de 15.000 collaborateurs l'an dernier, économisant ainsi sur les coûts. Et le groupe poursuit sur cette route avec la suppression, en Allemagne, d'une division déficitaire ce qui n'est pas sans provoquer des difficultés sociales et politiques outre-Rhin (mille emplois sont concernés).