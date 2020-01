Airbus des batteries : inauguration de l'usine-pilote française le 24 janvier

Ce projet de filière européenne de batteries pour voitures électriques a été validé en décembre dernier par la Commission européenne, qui a autorisé le versement à 17 entreprises d'une aide publique de 3,2 milliards d'euros par sept États membres, notamment la France et l'Allemagne. Bruno Le Maire a indiqué au Journal du Dimanche que l'inauguration du projet pilote aura lieu le 24 janvier à Nersac (Charente) en sa présence. 200 emplois y seront créés, puis d'ici 2022, un site de production verra le jour en collaboration avec le groupe PSA. À la clé, ce sont 2 000 emplois qui verront le jour.



La deuxième usine de production ouvrira ses portes en Allemagne en 2024, a indiqué le ministre de l'Économie. En septembre dernier, durant le 50e Conseil économique et financier franco-allemand, lui et homologue Peter Altmaier avaient précisé que Peugeot, Opel, Total et Saft étaient parties prenantes (Saft, filiale de Total, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'accumulateurs électriques).