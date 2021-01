Airbus loin devant Boeing pour la livraison d'avions

Les estimations de l'agence américaine Bloomberg donnent 560 livraisons pour Airbus l'an dernier. Au onzième mois de l'année, le constructeur européen avait atteint 477 livraisons, un résultat somme toute honorable au vu de la situation très compliquée dans le secteur aérien. Les compagnies aériennes ont en effet, pour la plupart d'entre elles, gelé leurs commandes et les livraisons auprès des avionneurs en raison d'une activité largement paralysée par la crise sanitaire. En panne de passagers et de trésorerie, les principaux clients d'Airbus et de Boeing ne sont pas en mesure de respecter leurs engagements, mais il semble qu'Airbus ait réussi à tirer son épingle du jeu.



Le grand concurrent américain n'était parvenu qu'à livrer 118 appareils au mois de novembre. Il est vrai que Boeing a cumulé les difficultés en 2020 : non seulement la pandémie et ses conséquences frappent tout aussi fort aux États-Unis, mais en plus l'entreprise se débat avec la crise du 737 MAX, cloué au sol suite à deux accidents dramatiques. Après des changements apportés à l'avion, le constructeur a obtenu le feu vert des autorités aériennes américaines pour qu'il puisse de nouveau décoller. Mais le contexte économique est tel que les ventes et les livraisons du best-seller de Boeing ne risquent pas de rebondir de si tôt.