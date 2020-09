Airbus : nouveau tour de vis sur l'emploi à prévoir

C'est la douche froide pour les quelque 130.000 salariés du groupe. Alors qu'Airbus a déjà annoncé un plan de réduction des effectifs qui touchera 15.000 postes d'ici l'été 2021, Guillaume Faury prévient que cela ne suffira peut-être pas, du moins en France. « L'équipe de direction travaille en concertation avec les partenaires sociaux sur les modalités de notre plan d'adaptation », écrit le patron de l'entreprise dans sa lettre aux employés. Il se veut néanmoins « transparent » : « il me semble peu probable que les départs volontaires suffiront ». Airbus doit supprimer 4.248 postes en France, dont 3.378 emplois sur le site de Toulouse.



Ces départs devront se faire sur une base volontaire, mais il est possible que cela ne suffise pas. « Nous devons donc nous préparer à une crise probablement plus profonde et plus longue que ne le laissaient supposer les précédents scénarios », poursuit Guillaume Faury. Il faut dire que la reprise du trafic aérien cet été n'a pas été « à la hauteur des attentes », ce qui handicape non seulement les compagnies aériennes, mais aussi les constructeurs.