Airbus, premier sur les livraisons et les commandes

Il est d'ailleurs probable qu'Airbus conserve sa couronne en 2020, et même plus. Le redémarrage de la production du 737 MAX va prendre du temps et la confiance envers Boeing et son avion est érodée partout dans le monde. Cela faisait depuis 2011 que le constructeur américain était premier dans la course aux livraisons.



Par ailleurs, Airbus est aussi terminé à la première place en termes de commandes : plus de 1 000 l'an dernier, grâce notamment à une commande record de 300 avions au mois d'octobre par IndiGo, une compagnie aérienne à bas coût indienne. Le contrat du siècle d'un montant (prix catalogue) de 35 milliards de dollars. Il va pousser Airbus à mettre sur pied une nouvelle ligne de production à Toulouse.