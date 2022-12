Airbus rate son objectif de livraison annuelle

Désormais, « la vitesse de la montée en cadence de la famille A320 au taux 65 [est prévue] pour 2023 et 2024 », ce qui laisse entendre que l'objectif de production sera atteint dans le courant de l'année 2024, et non au début. Néanmoins, d'autres chiffres démontrent la bonne santé d'Airbus, qui confirme sa prévision d'un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 5,5 milliards d'euros, avec un flux de trésorerie de 4,5 milliards.



Il faut savoir que c'est lors des livraisons que les clients paient le gros de leur facture à Airbus, c'est pourquoi il est nécessaire d'accélérer la production. Les capacités industrielles du géant européen sont empesées par la pénurie de composants, survenue dans la foulée de la crise sanitaire. Toutefois, le groupe se veut confiant en confirmant son ambition d'assembler 75 appareils de la famille A320 vers 2025.