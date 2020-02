Airbus supprime plus de 2 300 postes dans sa filiale Défense et Espace

La direction d’Airbus a présenté aux représentants du personnel de la filiale Defense & Space un plan de restructuration pour réduire les effectifs de 2 362 postes d’ici l’année prochaine. C’est l’Allemagne qui paiera le plus lourd tribut avec 829 postes, suivis par l’Espagne (630 postes), la France (404) et le Royaume-Uni (357). Des mesures d’économies prises en raison de « l'atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense ». Airbus vise sans doute les difficultés du programme A400M, l’avion de transport militaire ayant subi de nombreux retards à tel point que l’armée de l’air allemande a tout simplement refusé de prendre livraison de deux unités l’an dernier.



L’A400M a en partie plombé les résultats d’Airbus en 2019, l’entreprise ayant provisionné une charge de 1,2 milliard d’euros. Les effectifs d’Airbus Defense & Space comptent actuellement 34 000 personnes, dont un tiers basé en Allemagne. Cette filiale pèse 20% du chiffre d’affaires global d’Airbus. L’an dernier, elle a engendré pour 8,5 milliards d’euros de prises de commandes pour un carnet de commandes de 32,3 milliards en tout. Mais malgré tout, la division a essuyé des pertes de 881 millions d’euros.