Airbus : une bonne année plombée par des charges exceptionnelles

Pour 2019, Airbus affiche un chiffre d’affaires à hauteur de 70,5 milliards d’euros, soit 6,8 milliards de plus qu’en 2018. Le carnet de commandes du constructeur a enregistré pour 81,2 milliards d’euros de prises de commandes, contre 55,5 milliards l’année précédente, ce qui le porte à 471 milliards fin 2019. C’est 11 milliards de plus qu’en 2018. Ce sont de bonnes nouvelles, mais le tableau annuel d’Airbus ne serait pas complet sans évoquer le résultat d’exploitation (EBIT consolidé) qui s’établit à 1,34 milliards d’euros, contre 5 milliards l’année précédente. En tout, Airbus essuie une perte de 1,36 milliard d’euros.



L’entreprise a fait face à des charges exceptionnelles l’an dernier, qui représentent un ajustement de -5,6 milliards d’euros nets. La plus importante d’entre elles est cette amende de 3,6 milliards d’euros versée aux justices française, britannique et américaine pour solde de tout compte dans un dossier de corruption.