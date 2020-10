Airbus vend 4 avions A320neo en pleine crise

« Il s’agit d’une mesure audacieuse pour le développement de cette compagnie aérienne et nous sommes fiers d’y contribuer avec l’A320neo », s'est réjoui Christian Scherer, directeur commercial d’Airbus. En dehors de la crise, la famille d'avions A320 est un succès au catalogue d'Airbus, elle compte 7.450 commandes provenant de 110 clients. Cette commande, qualifiée de « bonne nouvelle » par le groupe, est une petite bouffée d'air frais pour le constructeur.



Airbus s'est en effet contenté de vendre 15 avions entre le début du mois d'avril et la fin septembre. L'an dernier sur la même période, Airbus avait enregistré 241 commandes, preuve de la chute brutale du marché de l'aviation mondiale. Pour tenir le choc durant la crise et éviter de sombrer, Airbus a mis en œuvre un plan de restructuration visant à supprimer 15.000 emplois dans le monde. L'entreprise a également réduit sa production de 40%.