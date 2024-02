Alerte à la hausse des marges des distributeurs de carburants

Depuis l'automne dernier, les marges brutes des distributeurs de carburants ont connu une augmentation notable, suscitant l'attention et l'inquiétude de l'association de consommateurs CLCV. Selon le rapport publié par l'association, ces marges ont atteint des seuils considérés comme excessifs, notamment en janvier où elles ont grimpé à 26 centimes par litre pour l'essence SP95 et 22,2 centimes pour le gazole.



Cette situation marque un contraste significatif par rapport aux moyennes annuelles observées entre 2018 et 2021, généralement évaluées à environ 15 centimes par litre. L'augmentation est donc conséquente par rapport aux niveaux antérieurs.



Ces chiffres sont d'autant plus préoccupants qu'ils interviennent après une période où les distributeurs s'étaient publiquement engagés à réduire leurs marges, considérées à l'époque comme excessives. L'engagement avait été pris dans le contexte d'une pression accrue de la part du gouvernement et des consommateurs, qui exigeaient une modération des prix à la pompe en réponse à des circonstances économiques tendues.