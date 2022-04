Alerte sur l'approvisionnement en métaux des industries européennes

L'Union européenne s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Un objectif ambitieux, sachant que les industries du vieux continent sont encore très loin d'avoir sécurisé les approvisionnements nécessaires en métaux qui soutiendront la transition écologique. Une étude de l'université KU Leuven met des chiffres sur ces besoins, ils sont très importants : il faudra en effet 35 fois plus de lithium, 26 fois plus de terres rares (comme le néodyme, le dysprosium, etc.), deux fois plus de nickel.



Et ce n'est pas tout, les entreprises du vieux continent devront chercher 330% de cobalt supplémentaire, 33% d'aluminium en plus, 35% de cuivre, 45% de silicium, jusqu'à 15% de zinc. Pour réaliser ces calculs, les chercheurs se sont basés sur les plans des industries européennes, notamment les besoins des constructeurs automobiles (pour les batteries, entre autres).