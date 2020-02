Alexis Duval, Tereos : « l’avenir de l’industrie sucrière européenne passe par une stratégie internationale »

La durabilité est au cœur du modèle et de l’engagement de Tereos. C’est l’un des piliers fondamentaux de notre programme de transformation Ambitions 2022.Nous soutenons depuis 2017 les engagements de l’ONU en faveur du développement durable en adhérant à son programme, et nous sommes engagés au quotidien sur sept de ces Objectifs de Développement Durable. Par exemple, plus de 60% de nos approvisionnements en productions agricoles sont aujourd’hui certifiés durables par des programmes comme SAI ou Bonsucro. En France, 100% de nos associés coopérateurs sont classés « or » et « argent » par la plateforme SAI pour la betterave. Nos équipes sont aussi engagées au quotidien aux côtés des agriculteurs pour développer des pratiques agricoles conciliant performance agronomique et respect de l’environnement. Notre modèle, qui d’une façon générale repose sur des relations de proximité et pérennes avec le monde agricole, nous permet de maîtriser les pratiques sur l’ensemble de la chaîne de valeur et de garantir à nos clients un approvisionnement issu de filières directes et sécurisées. Nous sommes également engagés très fortement en faveur de la transition énergétique de nos usines, de la décarbonation de nos opérations logistiques ou des transports. Nos activités sucrières françaises viennent d’ailleurs de recevoir la notation A- pour notre gestion de l’énergie, ce qui nous classe parmi les acteurs les plus performants au sein de l’industrie agro-alimentaire.