Allemagne : fin soudaine des aides à l'achat de véhicules électriques

Le retrait des aides à l'achat de véhicules électriques s'inscrit dans un contexte économique tendu. La Cour constitutionnelle allemande, en novembre, a annulé la réaffectation de 60 milliards d'euros de crédits pandémiques vers des investissements verts, créant un déficit budgétaire important. Pour y remédier, le chancelier Olaf Scholz et sa coalition ont opté pour des coupes dans les dépenses, visant à combler un trou budgétaire de 17 milliards d'euros en 2024. Cette situation a conduit la Bundesbank à revoir à la baisse ses prévisions de croissance, anticipant une hausse du PIB de seulement 0,4% en 2024.



L'annulation des aides pour les véhicules électriques en Allemagne soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'écomobilité dans le pays. Alors que les constructeurs allemands font face à une compétition internationale féroce et à une demande en berne, cette décision pourrait marquer un tournant dans la stratégie nationale en matière de mobilité durable et d'objectifs climatiques. La voie vers une transition écologique réussie semble désormais semée d'embûches et d'incertitudes.