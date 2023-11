Allocation Adulte Handicapé (AAH) : c’est parti pour la déconjugalisation

La réforme de l'AAH se distingue par une individualisation du calcul de l'allocation. Auparavant, les revenus du conjoint influençaient directement le montant de l'AAH perçu, ce qui pouvait conduire à une réduction, voire une suppression de l'aide pour les personnes en couple avec un partenaire aux revenus modérés ou élevés. Et, de fait, une plus forte dépendance des personnes handicapées envers leur conjoint. Désormais, l'allocation est calculée sur la base des ressources individuelles du demandeur, une avancée majeure qui favorise l'équité et l'autonomie personnelle.



Cette modification des règles de calcul a un effet direct sur le pouvoir d'achat des allocataires. Elle permet à 35.000 bénéficiaires actuels de voir leur allocation revalorisée. Par ailleurs, cette réforme ouvre le droit à l'AAH à environ 80 000 personnes supplémentaires, qui n'étaient pas éligibles auparavant en raison des revenus de leur conjoint. L'augmentation moyenne estimée du revenu mensuel est de 350 euros, un gain non négligeable pour les personnes concernées.2022...