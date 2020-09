Allumer le feu sacré chez nos jeunes

[2] C’est-à-dire, penser le militaire comme un simple civil « repeint » en kaki

[4 ] Frederick Irving Herzberg (1923 - 2000), psychologue américain célèbre pour ses travaux sur l'enrichissement des tâches au travail. ( théorie des deux facteurs et théories des besoins et des motivations ).Il va s'intéresser aux relations de travail d'un point de vue humanitaire et aux conditions de travail au milieu industriel – Frederick HERZBERG, 1971, « Le travail est la nature de l'homme », Broché

Ces mots du Maréchal Lyautey sont intemporels, ils sont parfaitement adaptés à notre époque moderne où plus que jamais, nos jeunes ont besoin d’une motivation nouvelle, emprunte d’une sincérité d’action de la part des officiers, propulseurs d’attraction. Même si le principe de responsabilisation invite les individus à devenir eux-mêmes les acteurs principaux de leur réussite. Nul doute que la réalisation et la reconnaissance sont omniprésentes dans la visualisation mentale des tâches réalisées par les acteurs de l’intervention. L’intérêt du travail lui-même n’est probablement pas à démonter, la quête de l’excellence ne pouvant se faire sans l’amour de sa discipline…Même à très haut niveau, les grands acteurs de l’excellence font l’expérience de nouveaux apprentissages. Pour donner raison au fameux dicton « on en apprend tous les jours », les plus appliqués trouvent un intérêt motivationnel à apprendre de nouvelles choses sur leur discipline ou sur eux-mêmes.En matière de perspective et de plan de carrière, l’histoire ressemble à celle des sportifs de haut niveau. La majorité des membres des forces d’intervention classiques feront carrière dans leurs institutions respectives, d’autres sauront se servir de leur expérience pour la valoriser dans d’autres horizons, publics ou privés.Là où il faut être très vigilant en matière d’optimisation du potentiel, c’est que si nous souhaitons renforcer la motivation, il ne faut pas seulement prendre en compte les facteurs d’hygiène (selon la théorie d’Herzberg (4)) à savoir les conditions de travail, la sécurité, le statut, le salaire, la qualité de la supervision (hiérarchie), la politique et l’administration de l’entité d’appartenance et la qualité des rapports interpersonnels au risque de se tromper complètement avec l’authentique aspect motivationnel, et ce toujours dans un contexte générationnel évoluant. Les facteurs de motivation étant la réalisation et la reconnaissance, la responsabilisation, l’intérêt du travail, les nouveaux apprentissages et les perspectives et plan de carrière.Pourtant, de nos jours, chaque individu, sans être individualiste, se voit unique, c’est d’ailleurs très culturel en occident contrairement à d’autres peuples, asiatiques notamment, où le collectif prime sur l’individu. Je crois qu’il est essentiel pour l’officier nouveau d’avoir un profond respect pour cette unicité de l’être s’il veut réussir cet « allumage du feu sacré ». Ce qui a changé fondamentalement depuis l’époque de Lyautey, est la capacité à accéder à la connaissance pour tous et à plus forte raison pour les générations Y et Z. Car Lyautey rappelait aux privilégiés de l’intelligence, de l’éducation, de la fortune, que leurs premiers devoirs étaient envers les humbles et les déshérités. Il leur demandait de communier dans « la religion de la souffrance humaine » mais les écarts sociaux se sont très nettement nivelés et les évolutions sociales de nos sociétés modernes ont fini de bouleverser, à travers l’accès à la connaissance les différences majeures qui existaient entre le soldat et l’officier. Il n’est pas rare aujourd’hui, dans nos rangs d’avoir des subalternes ayant un niveau d’instruction égal voir supérieur à celui de l’officier, un autre changement de paradigme particulier qui pointe un renversement de situation majeur en matière d’autorité.