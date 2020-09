Alpine sera de retour en Formule 1

Alpine est au cœur de la nouvelle stratégie de Luca de Meo, le directeur général du groupe Renault, en place depuis début le début de l'été. C'est en effet une des quatre marques sur lesquelles le constructeur automobile compte s'appuyer pour relancer son activité et engranger de la valeur : outre Alpine, il y a Renault évidemment, Dacia pour le low cost, et une quatrième marque, non encore dévoilée, consacrée aux nouvelles mobilités. Durant le Grand Prix de Monza, Luca de Meo a annoncé que l'écurie Renault, remise en selle en 2016, sera rebaptisée Alpine pour la prochaine saison de F1.



« Nous allons courir sous le nom Alpine avec des couleurs tricolores », a expliqué le patron de Renault. Exit donc les couleurs noire et jaune des monoplaces actuelles, elles seront décorées du bleu-blanc-rouge d'Alpine l'année prochaine. Pour les nostalgiques de l'écurie Renault, les moteurs de l'écurie resteront gravés au sceau de la marque au losange, a rassuré Luca de Meo : « Renault est présent en F1 depuis 43 ans et le nom restera sur les moteurs ». L'écurie pourra compter sur l'expérience de Fernando Alonso, deux fois champion du monde avec Renault en 2005 et 2006.