Alpine va assembler un SUV électrique dans son cœur historique de Dieppe

Alpine revient de loin. La marque historiquement basée à Dieppe craignait en effet une fermeture pure et simple il y a encore quelques mois. Mais l'arrivée de Luca de Meo à la tête du groupe Renault a redonné espoir au constructeur. Le directeur général est en effet un grand amateur de voitures sportives, il a au cours de sa carrière sauvé Lamborghini. Peu de temps après son arrivée à la tête de Renault, Luca de Meo a fusionné Alpine avec Renault Sport, avec l'objectif de « créer de l'émotion ».



Ce soutien se poursuit avec l'annonce cette semaine de la production d'un SUV électrique, le premier de la marque connue pour sa berlinette A110. Une annonce officialisée par Luca de Meo et Bruno Le Maire, en visite dans l'usine dieppoise d'Alpine. « Je crois que la reconquête industrielle est en marche, qu’elle donne des résultats, on va le voir ici sur l’usine Alpine de Dieppe, sur d’autres sites industriels », a expliqué le ministre de l'Économie.