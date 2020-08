Alstom : feu vert de Bruxelles pour acquérir Bombardier Transport

Alstom a été autorisé par la Commission européenne a acquérir la branche transports du groupe canadien Bombardier pour 6 milliards d'euros. Un soulagement pour l'industriel français, un an et demi après le véto de Bruxelles à son opération de fusion avec l'allemand Siemens. Avec cette acquisition, Alstom devient le numéro deux mondial du rail, employant 76.000 salariés, et affichant un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros. Pour obtenir le feu vert de la Commission, Alstom a dû multiplier les concessions : plusieurs sites et activités vont ainsi être cédés. À commencer par ses trains Coradia, assemblés à Reichshoffen, en Alsace.



780 emplois sont concernés par cette cession, qui va être organisée par Alstom. Certains salariés craignent que l'entreprise ne choisisse un acheteur moins disant, ce dernier devenant effectivement un concurrent direct de Alstom. Le gouvernement se dit vigilant sur la situation de l'emploi dans cette usine. Le groupe va aussi devoir vendre la plateforme Talent 3 de Bombarder, qui fabrique des automoteurs en Allemagne et en Autriche.