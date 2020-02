Alstom pourrait acquérir l’activité ferroviaire de Bombardier

Le Wall Street Journal affirme qu’Alstom a signé un accord avec Bombardier pour l’acquisition des activités ferroviaires du groupe canadien. Du côté français, on ne veut pas précipiter les choses. Alstom se contente de confirmer que des discussions sont bien en cours avec Bombardier, et que les négociations se poursuivent. « Aucune décision finale n’a été prise », indique encore l’industriel qui a réuni la semaine dernière son conseil d’administration pour évoquer cet achat de grande ampleur.



Le prix de Bombardier Transport, dont l’activité représente la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise (un total de 16 milliards de dollars annuels), pourrait être de l’ordre de 7 milliards d’euros. Une somme importante pour Alstom, dont le chiffre d’affaires est de 8 milliards d’euros. C’est pourtant une bonne affaire : les rames de trains et de métros de Bombardier sont présents dans une soixantaine de pays, notamment en France et en Allemagne.