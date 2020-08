Alstom veut renégocier l'achat de Bombardier Transport

Le montant du chèque d'Alstom pour acheter Bombardier Transport pourrait être moins élevé que prévu. Le 17 février, au moment de l'annonce de l'acquisition, le groupe français avait indiqué que le prix de la transaction serait compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros. Mais les difficultés rencontrées par cette filiale de Bombardier basée à Berlin vont peser dans les discussions à venir : « L'annonce des résultats trimestriels souligne des évolutions négatives et non prévues quant à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à des difficultés, notamment par rapport aux informations disponibles en amont de l'annonce, le 17 février 2020, de l'acquisition envisagée de Bombardier Transport par Alstom », explique ce dernier dans un communiqué.



L'activité transports de Bombardier a effectivement connu un deuxième trimestre décevant, avec un chiffre d'affaires en recul de 33%. L'entreprise a inscrit une charge additionnelle de 435 millions de dollars, en raison de coûts supplémentaires liés à l'ingénierie, la certification et des modifications pour plusieurs projets au Royaume-Uni et en Allemagne. Ces résultats manifestement inattendus, qui interviennent en pleine crise économique post-coronavirus, poussent Alstom à demander ce qui ressemble beaucoup à une ristourne !