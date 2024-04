Alternance : l’aide à l’embauche bientôt supprimée ?

Depuis juillet 2020, en réponse immédiate aux défis économiques posés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement français a instauré une aide financière pour encourager l'embauche des alternants. Fixée à 6 000 euros par alternant maximum, avec des montants inférieurs en fonction des contrats et de la durée de ceux-ci, cette aide était destinée à alléger la charge financière des entreprises accueillant de jeunes travailleurs en contrats de professionnalisation et d'apprentissage. Ce soutien financier a facilité l'accès à l'emploi pour des milliers de jeunes, contribuant à leur intégration dans des secteurs variés et renforçant le tissu économique par le développement de compétences nouvelles.



Le projet de décret envisage de retirer cette aide dès le début mai 2024, restreignant les subventions aux contrats d'apprentissage uniquement, et ce, jusqu'à la fin de l'année 2024. Cette décision s'inscrit dans un effort plus large du gouvernement pour réduire le déficit public, qui a atteint 5,5 % du PIB. Les implications économiques de cette mesure sont profondes, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui s'appuient fortement sur ces aides pour recruter des alternants. Sans ce soutien, le coût d'intégration de ces jeunes talents pourrait devenir prohibitif pour de nombreuses structures, réduisant ainsi leur capacité à former et à embaucher de nouvelles compétences.