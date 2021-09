Amazon : 12.000 saisonniers pour la fin de l'année

Depuis le début de la crise sanitaire, Amazon a déjà recruté 450.000 personnes aux États-Unis. Et en septembre, l'entreprise a annoncé sa volonté de créer 55.000 postes de bureau, là aussi aux États-Unis, mais aussi en Asie et en Europe : ressources humaines, technologies, ou encore marketing. Amazon a d'énormes besoins en personnels. En tout, Amazon emploie 1,3 million de personnes dans le monde.



Il reste désormais à voir si la pénurie de main d'œuvre, qui pèse en France comme partout ailleurs, ne va pas paralyser sur cette nouvelle campagne de recrutement d'Amazon. L'entreprise n'est en effet pas la seule à vouloir recruter du personnel pour la fin de l'année, et la concurrence va être sévère pour embaucher des perles rares.