Amazon : 4 milliards de dollars pour protéger les salariés

Avec un chiffre d'affaires de 75,5 milliards de dollars entre janvier et mars, Amazon a renforcé sa position de leader dans le commerce en ligne : les revenus sont en progression de 26% par rapport aux trois premiers mois de l'année dernière. En revanche, le bénéfice net a reculé de 29%, à 2,5 milliards. Et Jeff Bezos, le fondateur et PDG de l'entreprise, a annoncé que les 4 milliards de bénéfices opérationnels réalisés par Amazon en ce début d'année serviront à protéger les salariés du groupe en cette période de crise sanitaire. Une décision qui n'a pas fait les affaires des actionnaires : le cours de l'action perdait près de 5% lors des échanges après la clôture de Wall Street.



Amazon emploie un million d'employés dans le monde, et le groupe a multiplié les embauches ces dernières semaines pour faire face à l'afflux de commandes provenant des clients confinés. Les 4 milliards vont servir à acheter des équipements de protection personnelle, à mettre en place des processus plus efficaces pour assurer une meilleure distanciation sociale, à renforcer les moyens de nettoyage sur les sites, et aussi à mieux rémunérer les équipes.