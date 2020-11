Amazon France n'est pas « l'adversaire de l'État » selon son directeur général

Dans ces conditions, parler d'adversaire n'a effectivement pas beaucoup de sens. En ce qui concerne le poids d'Amazon, il ne serait pas aussi élevé que le gouvernement veut le présenter : en France, le mastodonte du e-commerce ne représenterait que 1 % du commerce de détail. Frédéric Duval le martèle : « Amazon n'a pas vocation à se substituer au commerce physique ». Il comprend que la situation soit difficile, « mais nous n'en sommes pas responsables. Je suis l'ami et le support de toutes les entreprises françaises pour leur permettre de développer leurs ventes ».



Amazon va aussi lancer un programme afin d'aider à la numérisation du commerce de détail afin qu'ils puissent rejoindre la boutique dédiée aux vendeurs français sur la plateforme en ligne. Un abonnement mensuel à 39 euros pendant trois mois et un crédit de 200 euros pour « faire leur promotion en ligne » vont leur être proposés. Un dispositif de formation sur le numérique et la vente sur internet, de 15 heures, va être également proposé. Amazon veut attirer 50.000 commerçants.